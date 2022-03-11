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Велика частина російських літаків, що атакують Україну, злітають з білоруських аеродромів, - НАТО

Автор: Константин Широкун

У НАТО розповіли, як російська армія використовує білоруські аеродроми. З них переважно злітають російські винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами фахівців з радіовиявлення НАТО, що стежать за повітряним простором, переважна більшість винищувачів російської армії злітала з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків. Військові літаки вилітають для підтримки просування моторизованих колон.

Літаки радіовиявлення AWACS щодня фіксують Вильоти Міг - 29 з білоруських аеродромів. На жаль, неможливо визначити, чиї саме це літаки-російських, або білоруських збройних сил. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність в повітрі в радіусі 400-500 км.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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