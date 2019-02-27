Велика частина озимих культур "Укрлендфармінг" виходить із зими в відмінному стані

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Раннє випадання снігу сприяло доброї перезимівлі озимих культур

Завдяки вдалим погодних умов під час перезимівлі, більша частина посівів озимих культур одного з найбільших агрохолдингів Європи – групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка - виходить із зими у відмінному та задовільному стані. Про це повідомив заступник генерального директора з інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Фантух, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, для поліпшення умов перезимівлі агрономи "Укрлендфармінга" проводили планові підживлення озимих мікродобривами, мікроелементами та препаратами для регуляції росту.

"Раннє випадання снігу сприяло доброї перезимівлі озимих культур на більшій частині площ холдингу. Перший тур обстеження нашої агрономічною службою показав, що станом на середину лютого понад 50% озимих зернових та озимого ріпаку знаходяться у хорошому стані і до 40% - в задовільному", - сказав Фантух.

Він зазначив, що в 2019 році "Укрлендфармінг" збільшив площі посівів під кукурудзою. Крім того, великі площі відведені під олійні – озимий ріпак і соняшник. Лідером серед зернових культур за площею посіву є кукурудза, її "Укрлендфарминге" вирощують найбільше.

Фантух додав, що для покращення перезимівлі озимих агрономи компанії проводили планові підживлення озимих мікродобривами, мікроелементами та препаратами для регуляції росту. За його словами, на сьогоднішній день погодні умови залишаються сприятливими і дозволяють вчасно провести підживлення озимих культур.

У той же час він підкреслив, що зрозуміти, на які показники врожайності слід розраховувати в цьому році, можна буде лише в кінці березня, після планового відбору зразків грунту для визначення рівня вологозабезпечення.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг є одним з найбільших платників податків України.