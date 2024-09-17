"Болонья" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч "Болонья" – "Шахтер" состоится на Апеннинах 18 сентября. Поединок примет арена "Ренато Даль'Ара". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила "рассоблу" фаворитами поединка. На победу болонцев перед родными трибунами был заложен небольшой коэффициент 1,87. В то же время кэф на вероятный успех "горняков" составил показательные 4,33 пункта. Даже ничья более вероятна с баллом 3,50.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов. На такой ход событий выставили привлекательный коэффициент 14,00. Минимальная же победа "Шахтера" увеличит выигрыш в 11 раз.

Не слишком благосклонны к команде Марино Пушича отечественные специалисты по Favbet. Коэффициент на победу "Болоньи" здесь составил 1,92. Поставить на победу "горняков" можно с кэфом 4,40. Итоговая ничья предложена с баллом 3,55.

Персональные фанаты Даниила Сикана взвесят идею поставить на минимум дубль украинского форварда с космическим коэффициентом 25,00. Появление среди голеадоров лучшего "бомбардира" Евро-2024 – автогола – предложено с солидным кэфом 7,50.

Ранее "Шахтер" прилетел в Италию из польского Жешува. Тренерский штаб "горняков" взял на матч 28 футболистов. Линию атаки представляют три исполнителя – Сикан, Траоре и Эгиналдо.