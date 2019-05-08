У лікарні України направлять близько 14 тис. одиниць медобладнання

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства економічного розвитку про безоплатну передачу українським лікарням 13 тис. 952 одиниці медичної техніки та обладнання на загальну суму 68,8 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр МЕРТ.

Дана техніка та обладнання знаходиться на балансі Державного матеріального резерву України та не використовується за призначенням 3-5 років, проте вона цілком придатна для роботи в медичних установах.

Відомство зазначає, що "обладнання в свій час закуповувалося для потреб Державного резерву, але поки не використовується".

"Ми зважили всі можливості і виявилося, що медичні установи готові забрати це обладнання, несуттєво його модернізувати і використовувати в роботі. Щоб передача була прозорою і чесною - передамо всі Міністерству охорони здоров'я для подальшого розподілу в лікарні України ", - розповів перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко 28 березня підписав законопроект №9461-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Додамо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня спростив порядок акредитації установ охорони здоров'я.