Лікарні Кам'янського отримали від "Метінвесту" медикаментів та обладнання на 13 млн гривень

У цій поставці - чотири спецприлади для терапії поранень, які "Метінвест" доставив за запитом медичних працівників швидкої допомоги, котрі працюють зі складними ранами.

Це системи для вакуумного лікування, що прискорюють загоєння інфікованих, післяопераційних, хронічних ран та опіків другого й третього ступенів.

Як відомо, "Метінвест" допомагає воєнним госпіталям та лікарням від початку війни. На ці цілі компанія вже направила понад 60 мільйонів гривень.

Також компанія закупила та передала на передову понад 8 тисяч касок та 25 тис. аптечок та турнікетів.