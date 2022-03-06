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Над лікарнею "Охматдит" у Києві збито ракету РФ. Ворог не дає госпіталізувати дітей

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Київ, Неділя 06 березня 2022 17:40
Над лікарнею "Охматдит" у Києві збито ракету РФ. Ворог не дає госпіталізувати дітей Фото: над лікарнею "Охматдит" у Києві збито ракету РФ (facebook.com/ndslohmatdy)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві над лікарнею "Охматдит" збито російську крилату ракету. В результаті пошкоджено вікно і двері, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НДСЛ "Охматдит".

"Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету - в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворожі війська не дають госпіталізувати дітей до медзакладу.

"Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу - напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій", - вказано в прес-центрі.

Раніше стало відомо, що в Київській області вчора внаслідок обстрілів окупантів загинули двоє дітей. Через бойові дії "швидка" не змогла доставити їх в дитячу лікарню "Охматдит".

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