У лікарні помер український військовий, поранений під час ворожого обстрілу

Сьогодні вранці помер у лікарні український військовослужбовець. Після обстрілу російських найманців він отримав опіки 80% тіла.

"На світанку зупинилося серце нашого земляка…Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80 відсотків", - написала вона.

За інформацією радниці глави Дніпропетровської ОДА, Олександра Горбенко після ворожого обстрілу евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.

Вона також додала, що час і місце поховання повідомить додатково.