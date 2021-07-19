У лікарні помер український військовий, поранений під час ворожого обстрілу
Сьогодні вранці помер у лікарні український військовослужбовець. Після обстрілу російських найманців він отримав опіки 80% тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяну Губу
"На світанку зупинилося серце нашого земляка…Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80 відсотків", - написала вона.
За інформацією радниці глави Дніпропетровської ОДА, Олександра Горбенко після ворожого обстрілу евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.
Вона також додала, що час і місце поховання повідомить додатково.
Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.