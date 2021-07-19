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У лікарні помер український військовий, поранений під час ворожого обстрілу

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Харківська область, Понеділок 19 липня 2021 11:36
У лікарні помер український військовий, поранений під час ворожого обстрілу Фото: у лікарні помер український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вранці помер у лікарні український військовослужбовець. Після обстрілу російських найманців він отримав опіки 80% тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяну Губу

"На світанку зупинилося серце нашого земляка…Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80 відсотків", - написала вона.

За інформацією радниці глави Дніпропетровської ОДА, Олександра Горбенко після ворожого обстрілу евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.

Вона також додала, що час і місце поховання повідомить додатково.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

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