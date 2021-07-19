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В больнице скончался украинский военный, раненный во время вражеского обстрела

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Харьковская область, Понедельник 19 июля 2021 11:36
В больнице скончался украинский военный, раненный во время вражеского обстрела Фото: в больнице умер украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня утром умер в больнице украинский военнослужащий. После обстрела российских наемников он получил ожоги 80% тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяну Губу

"На рассвете остановилось сердце нашего земляка ... Горбенко Александр Александрович, 29 лет, 15.07 примерно в 21.30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80 процентов",- написала она.

По информации советника главы Днепропетровской ОГА, Александра Горбенко после вражеского обстрела эвакуировали военным вертолетом в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи города Харькова.

Она также добавила, что время и место захоронения сообщит дополнительно.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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