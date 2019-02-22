У лікарні окупованої Євпаторії сталася стрілянина, є постраждалі

За попередніми даними, було застосовано травматичну зброю

В аннексированном Россией Крыму, в Евпаторийской городской больнице во время ночного дежурства произошла стрельба. Об этом заявили в "МВД России в Крыму", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, между двумя врачами Евпаторийской городской больницы произошла "бытовая конфликтная ситуация".

По предварительным данным, было применено травматическое оружие.

Устанавливается степень тяжести полученных медиками травм.

Напомним, 17 октября 2018 года сообщалось о подрыве бомбы и стрельбу в учебном заведении оккупированной Керчи. Тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. Незадолго до событий 17 октября он легально приобрел огнестрельное оружие. В результате теракта погиб 21 человек, 73 получили ранения различной степени тяжести.

Также сообщалось, что по состоянию на 12 февраля двое пострадавших в результате теракта все еще находились в больнице.