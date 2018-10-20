Теракт в Керчи: госпитализирован еще один пострадавший

У 16-летнего парня - травмы легкой степени
Еще одного пострадавшего во время взрыва в Керченском политехническом колледже госпитализировали сегодня, 20 октября, после того, как он обратился к врачам. Об этом сообщили в так называемом "Министерстве здравоохранения" аннексированного Россией Крыма, передает РБК-Украина.
Как сообщается, у 16-летнего парня - травмы легкой степени.
Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека.
Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.
17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва погиб 21 человек.
Напомним, ранее Меджлис крымскотатарского народа заявил, что ответственность за последствия теракта в Керчи несет власть РФ.
Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве, в свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.