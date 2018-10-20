ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Теракт в Керчи: госпитализирован еще один пострадавший

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 15:40
Фото: Взрыв в Керчи (kerch.fm)
Фото: Взрыв в Керчи (kerch.fm)

У 16-летнего парня - травмы легкой степени

Еще одного пострадавшего во время взрыва в Керченском политехническом колледже госпитализировали сегодня, 20 октября, после того, как он обратился к врачам. Об этом сообщили в так называемом "Министерстве здравоохранения" аннексированного Россией Крыма, передает РБК-Украина.

Как сообщается, у 16-летнего парня - травмы легкой степени.

Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека.

Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.

17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва погиб 21 человек.

Напомним, ранее Меджлис крымскотатарского народа заявил, что ответственность за последствия теракта в Керчи несет власть РФ.

Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве, в свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.

 

 

В больницах Крыма находятся 20 пострадавших в результате трагедии в Керчи Теракт в Керчи: усиленные меры на админгранице продлятся еще несколько дней
Новости Украины КрымКерчьгоспитализациявзрыв в КерчиТеракт Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь