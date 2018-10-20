Теракт в Керчи: госпитализирован еще один пострадавший

Фото: Взрыв в Керчи (kerch.fm)

У 16-летнего парня - травмы легкой степени

Еще одного пострадавшего во время взрыва в Керченском политехническом колледже госпитализировали сегодня, 20 октября, после того, как он обратился к врачам. Об этом сообщили в так называемом "Министерстве здравоохранения" аннексированного Россией Крыма, передает РБК-Украина.

Как сообщается, у 16-летнего парня - травмы легкой степени.

Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека.

Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.

17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва погиб 21 человек.

Напомним, ранее Меджлис крымскотатарского народа заявил, что ответственность за последствия теракта в Керчи несет власть РФ.

Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве, в свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.