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У лікарні окупованої Євпаторії сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 14:38
У лікарні окупованої Євпаторії сталася стрілянина, є постраждалі
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

За попередніми даними, було застосовано травматичну зброю

У анексованому Росією Криму, в Євпаторійській міській лікарні під час нічного чергування сталася стрілянина. Про це заявили в "МВС Росії в Криму", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, між двома лікарями Євпаторійської міської лікарні відбулася "побутова конфліктна ситуація".

За попередніми даними, було застосовано травматичну зброю.

Встановлюється ступінь тяжкості отриманих медиками травм.

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року повідомлялося про підрив бомби і стрілянину в навчальному закладі окупованої Керчі. Тіло підозрюваного - студента Владислава Рослякова - виявили в бібліотеці коледжу. Незадовго до подій 17 жовтня він легально придбав вогнепальну зброю. У результаті теракту загинула 21 людина, 73 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також повідомлялося, що станом на 12 лютого двоє постраждалих у результаті теракту все ще перебували в лікарні.

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