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У лікарнях Миколаєва вже закінчуються місця, - мер

Автор: Андрій Козловський

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що жителі міста досі не вірять у коронавірус. Водночас кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях міста збільшується і він вважає, що ситуація буде погіршуватися.

Про це Олександр Сенкевич розповів в ефірі програми "Добрий вечір".

"Я намагаюся пояснювати людям, що називайте коронавірус як хочете: грип, ГРВІ, китайським грипом, та як хочете. Просто ви повинні зрозуміти, що потрібно захистити себе і своїх близьких від цього захворювання", - сказав мер Миколаєва.

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За словами Сенкевича, за нинішніх темпів захворюваності в лікарнях Миколаєва скоро не буде вільних місць для хворих на COVID-19.

"При ліжковому фонді в межах 200 місць в кожній лікарні, ми підходимо до того моменту, коли у нас будуть обмежені місця. Сьогодні ми думаємо, як придбати ще ліжка для того, щоб приймати хворих на цих ліжках", - сказав Сенкевич.

Нагадаємо, в Україні на 65,7% заповнені лікарняні ліжка для лікувань коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що уряд України працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах.

Крім того, в Україні можуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

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