Болгарська авіакомпанія Voyage Air відкриває рейси в Україну

Болгарська авіакомпанія Voyage Air запускає рейси між Україною і Болгарією. Польоти стартують з кінця липня 2020 року.

Про це пише ЦТС.

Перевізник почне обслуговувати два міжнародних маршруту з Варни до Києва та Львова. Квитки на нові рейси вже у продажу.

Перший рейс Київ-Варна запланований на 25 липня. Польоти будуть здійснюватися один раз на тиждень - щосуботи. Виліт з Києва о 16:20, повернення з Варни в 14:00, тривалість польоту 1:40.

Перший літак рейсу Львів-Варна вилетить 27 липня, польоти також один раз в тиждень - по понеділках. Виліт зі Львова о 14:20, повернення з Варни до 12:00, тривалість польоту 1:40.

Також авіакомпанія літає з Варни в Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт і Ерфрут.

Нагадаємо, Болгарія минулого тижня відкрила кордони для України на тлі пандемії коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що Запорізький міжнародний аеропорт прийняв перший прямий рейс з Будапешта лоукосту "Wizz Air".