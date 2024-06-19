В Болгарии задержали украинца, который шпионил за крупнейшей ТЭЦ страны

В Болгарии задержали 23-летнего украинца, который проник на территорию ТЭЦ "Марица-Восток 2".
Об этом заявил заместитель городского прокурора Христо Крастев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БГНЕС".
Отмечается, что во время обыска у него были обнаружены дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, многочисленные SIM-карты и карты памяти.
Мужчину арестовали и обвинили в сборе сведений, составляющих государственную тайну, с целью предоставления их иностранному государству.
"Сейчас готовятся экспертизы, чтобы установить, действительно ли он фотографировал и какие фотографии стратегического объекта, поскольку ТЭЦ "Марица-Изток 2" по постановлению Совмина является стратегическим объектом", - пояснил Крастев.
Мужчину задержали на 72 часа, а ходатайство о постоянной мере "содержание под стражей" находится на рассмотрении Софийского городского суда.
Журналисты пишут, что правоохранители также выясняют, впервые ли мужчина находится на территории стратегического объекта.
Обвиняемый уже дал показания и рассказал, когда он приезжал на территорию Болгарии, откуда въезжал, что делал, с кем встречался.
"Я бы не сказал, что существует угроза безопасности страны", - сказал Крастев.
Как мужчина проник на территорию ТЭЦ "Марица-Изток 2", сейчас устанавливается.
Теплоэлектроцентраль "Марица-Восток 2" расположена в Болгарии, в Старозагорской области, вблизи города Гилибово. Это крупнейшая угольная ТЭЦ в Болгарии и одна из крупнейших на Балканах.
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