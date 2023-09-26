В Болгарии предложили передать Украине вышедшие из строя ЗРК С-300

Проект решения, внесенный 26 сентября и подписанный Бойко Борисовым, Деляном Пеевским, Христо Ивановым и Кириллом Петковым, также предусматривает, что Болгария предоставит Украине излишки патронов калибра 5,56 из запасов МВД.

Сторонники проекта решения заявили, что ракетные комплексы С-300 были признаны непригодными к эксплуатации, и хотя отремонтировать их в Болгарии невозможно, Украина имеет возможность их использовать.

"Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность принять на вооружение такие дефектные боеприпасы и поставить их на службу в украинскую армию", - говорится в пояснительной записке, приложенной к проекту решения.

Из каких этапов состоит процедура передачи новой помощи Украине

Проект решения подлежит рассмотрению парламентским комитетом по обороне, прежде чем он будет проголосован всей Палатой представителей. В случае одобрения Минобороны будет принимать решение о количестве ракетных систем и патронов, которые будут переданы Украине.

Поставка ракетных комплексов улучшит защиту украинских городов от атак российской авиации, а патроны смогут использоваться украинскими солдатами, оснащенными стрелковым оружием НАТО.

По словам депутатов, эта помощь не уменьшит обороноспособность болгарских вооруженных сил и не уменьшит возможности болгарских С-300 по защите болгарского неба.

Российская компания не смогла отремонтировать ЗРК С-300

Министерство обороны Болгарии с сентября 2020 года по июль 2022 года провело процедуру закупки компании по ремонту и обслуживанию систем С-300.

Был допущен только один кандидат - концерн аэрокосмической обороны "Алмаз-Антей", принадлежащий российскому государству. Однако оказалось, что у него нет возможности поддерживать ракетные комплексы в рабочем состоянии.

Военная помощь от Болгарии

В июне этого года правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

А недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что их страна скоро может приступить к передаче Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов.