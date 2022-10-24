В Болгарии зафиксирована вспышка птичьего гриппа: уничтожат 19 тысяч кур

В Болгарии забьют около 19 тысяч кур-несушек на крупной птицефабрике на юге страны после обнаружения нового штамма птичьего гриппа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это третья вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в селе Криво Поле недалеко от города Хасково за последние три года. Риск заражения для людей от этой болезни считается низким, но прошлые вспышки среди сельскохозяйственных птиц привели к обширным программам забоя, потому правительство страны рекомендовало собственникам фермы совершить массовый забой птицы, чтобы сдержать распространение вируса.
В Нидерландах и Франции в текущем месяце также наблюдался всплеск случаев крайне смертельной формы птичьего гриппа.
Ранее мы писали, что в Болгарии решили запретить экспорт древесины в третьи страны. Причина - в нехватке ее в стране.
Напомним, Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, поскольку такие требования нарушают контракты. Россия в свою очередь прекратила поставки газа.
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