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В Болгарии арестовали 12 человек за поставку товаров в Россию

Иллюстративное фото: в Болгарии арестовали 12 человек за поставку товаров в Россию (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Полиция Болгарии арестовала 12 человек, подозреваемых в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Как рассказал главный секретарь МВД Живко Коцев, среди подозреваемых есть граждане Болгарии, России и Беларуси. Товары, которые они доставляли в Россию, могли быть использованы российскими военными во время войны в Украине.

СНБО Болгарии получило информацию о деятельности и незаконном перемещении товаров, после чего была проведена операция по задержанию дельцов. Коцев отметил, что такой экспорт в Россию запрещен санкциями ЕС, введенными против РФ после того, как она начала войну в Украине.

"Раскрыта международная сеть незаконной поставки товаров двойного назначения гражданского и военного назначения из европейских стран в Российскую Федерацию", - сказал руководитель ведомства Пламен Тончев.

По его словам, грузы предназначались не для регулярной российской армии, а для воюющих в Украине спецподразделений, таких как "Группа Вагнера" и формирование "Ахмат".

Тончев также сообщил, что преступная группировка действовала в других странах ЕС, а также в Великобритании, Сербии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Отношения Болгарии и России

После начала войны Болгария заявила о своей поддержке и осудила действия России. Она регулярно передает ВСУ оружие и поддерживает новые санкции ЕС против Кремля.

Недавно болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что поставит страну в ряд других членов Европейского союза.

Министр обороны Тодор Тагарев сказал, что Болгария приступит к пересмотру оборонной политики из-за провокации россиян в Черном море. Действия РФ создают риски безопасности страны.

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