В Болгарии стартовал второй тур выборов: на кону поддержка Украины и влияние РФ

Граждане Болгарии в воскресенье, 1 ноября, выбирают президента страны. Во втором туре соревнуются действующая президент Илиана Йотова и бывший временный премьер-министр Андрей Гюров. Их позиции по отношению к России и поддержке Украины существенно отличаются.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (BTA).

В минувшее воскресенье ни одна из 27 президентских пар не набрала достаточного количества голосов для победы в первом туре. Теперь избирателям предстоит определить победителя второго тура.

Право голоса имеют около 6,6 млн граждан. Голосование в Болгарии началось в 7:00 и продлится до 20:00. Если на участках останутся люди, которые еще не проголосовали, работу могут продолжить, но не позднее 21:00. Такие же временные правила действуют на зарубежных участках по местному времени.

После голосования комиссии должны подсчитать голоса, оформить протоколы и передать их в районные избирательные комиссии. Окончательные результаты выборов президента и вице-президента Центральная избирательная комиссия должна объявить в течение трех дней после голосования.

Что известно о кандидатах

Как пишет Bloomberg, Илиана Йотова соревнуется за президентский пост с Андреем Гюровым – бывшим временным премьер-министром и заместителем председателя центрального банка.

Йотова связана с Руменом Радевым, ранее бывшим президентом Болгарии, а после победы на апрельских парламентских выборах возглавил правительство. Ее успех на выборах мог бы укрепить политические позиции премьера.

Радев выступает против предоставления Украине военной помощи и введения санкций против Москвы. Он также призвал Европейский Союз возобновить отношения с Россией, заявляя, что такой подход отвечает интересам блока.

Йотова не смогла одержать убедительную победу в первом туре. Голосование сопровождалось низкой явкой и неожиданным ростом поддержки ее соперника на завершающем этапе кампании.

62-летняя Йотова ранее работала журналисткой и была депутатом Европейского парламента. До избрания президентом она девять лет занимала должность вице-президента при президентстве Радева.

50-летний Гюров – бывший депутат, поддерживаемый альянсом прозападных партий. Он баллотируется с антикоррупционной программой. В феврале Йотова назначила его временным премьер-министром, поручив организовать всеобщие выборы.

Во время пребывания в этой должности Гюров открыто поддерживал Украину и подписал с Киевом десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Какие позиции кандидатов в отношении России и Украины

Йотова и Гюров представляют разные подходы к отношениям с Москвой и войне в Украине.

Йотова отказалась обвинять Кремль в недавних атаках дронов в Черном море, объяснив это нехваткой улик. В то же время, она призвала ввести мораторий на такие атаки, но не уточнила, как именно его можно обеспечить.

Гюров, напротив, во время работы временным премьером последовательно демонстрировал поддержку Украины. Его позиция и соглашение с Киевом стали одними из заметных различий между двумя кандидатами в ходе избирательной кампании.

В то же время, роль президента Болгарии преимущественно церемониальная. Глава государства имеет право вето, однако парламент может одолеть его большинством голосов. Поэтому результаты выборов не будут означать автоматическое изменение внешнеполитического курса страны, но могут повлиять на политический баланс и публичные дискуссии по поддержке Украины.