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В Болгарии в море при загадочных обстоятельствах погибли двое россиян

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Болгария, Среда 05 июля 2023 04:59
В Болгарии в море при загадочных обстоятельствах погибли двое россиян Фото: в Болгарии загадочно умерли двое россиян (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

В море, вблизи города Варны, на борту судна Milford погибли два российских моряка. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание bTV.

Судно под флагом Белиза направлялось из болгарского города Бургас в главный порт Румынии в Констанце. После инцидента, корабль направился в порт Варна, где его ждали полиция и экстренные службы.

Погибшие моряки являются гражданами России в возрасте 32 и 58 лет. Открыто досудебное производство, ведется следствие. Продолжаются допросы членов экипажа, а также другие действия по выяснению фактической ситуации.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин их смерти. Продолжаются меры по установлению причин и обстоятельств, при которых произошла смертельная авария", - отметили в окружной прокуратуре Варн.

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