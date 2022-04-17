Болгарія закрила свої порти для російських кораблів

Доступ в болгарські морські і річкові порти для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, заборонений з 16 квітня. Це стосується також для всіх судів, які змінили російський прапор або реєстр після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Морську адміністрацію країни.
Заборона вводиться на підставі рішення Ради ЄС від 8 квітня 2022 року про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.
Нагадаємо, військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапором заходити у свої порти. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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