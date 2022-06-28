Болгарія висилає 70 дипломатів РФ через "незвичну діяльність"

"Більшість із них працювали на зовнішньополітичні відомства, і їхня дипломатична роль була скоріше прикриттям", - додав Пєтков.

За його словами, це 70 осіб, які обіймали різні офіційні посади в посольстві Росії, які займалися незвичайною діяльністю, заявив прем'єр, відмовившись розкрити подробиці, оскільки вони засекречені.

"Це не агресія проти російського народу - просто коли іноземні уряди намагаються втручатися у внутрішні справи Болгарії, у нас є інститути протидії", - підкреслив він.

При цьому у російському посольстві в Софії підтвердили факт висилки дипломатів.

"Болгарія вирішила видворити 70 дипломатів та представників технічного персоналу посольства Росії", - цитує ТАСС заяву відомства в Telegram.

При цьому, за даними того ж ТАСС, в МЗС РФ, у свою чергу заявили, що Кремль відповість на цей недружній крок Болгарії.