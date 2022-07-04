RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Болгарія вислала 70 російських дипломатів

Фото: Болгарія висилає 70 російських дипломатів (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Болгарія вислала 70 російських дипломатів. Два російські літаки вилетіли з Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їх сім'ями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Рішення про висилку було оголошено виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Кирилом Петковим, який зайняв жорстку позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну.

Петков заявив, що Москва використовувала тактику гібридної війни, щоб повалити його уряд. Він також зазначив, що Росія збереже 43 своїх співробітники після висилки, і підкреслив, що у Болгарії всього 12 дипломатичних співробітників в Москві.

"Всі, хто працює проти інтересів Болгарії, будуть покликані повернутися в країну, з якої вони прибули", — заявив політик.

У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.

Як повідомлялося раніше, Латвія, Литва, Естонія і Болгарія прийняли рішення вислати російських дипломатів і співробітників посольств. Причиною цьому стала військова агресія Росії щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБолгарияЕвросоюз