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Болгария решила обойти санкции против РФ: что разрешили закупать у России

12:36 03.09.2026 Чт
2 мин
Решение касается определенной российской продукции
aimg Анастасия Никончук
Болгария решила обойти санкции против РФ: что разрешили закупать у России Иллюстративне фото: санкции против РФ (GettyImages)
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Болгарское правительство разрешило временно вывести отдельные закупки российского оборудования из-под действия санкционных ограничений. Решение касается объектов атомной энергетики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию BNR News.

Решение правительства

Кабинет министров Болгарии одобрил исключение из санкционных мер против России, которое позволит закупать в РФ оборудование для обеспечения работы единственной в стране атомной электростанции "Козлодуй".

Речь идет об изделиях из железа и стали, необходимых для эксплуатации и безопасности станции. Поставки будут осуществляться в рамках действующего договора, связанного с АЭС "Козлодуй".

Почему сделали исключение

В болгарском правительстве объяснили решение тем, что значительная часть систем и оборудования атомной электростанции имеет российское происхождение. Поэтому импорт отдельных необходимых изделий из России решили разрешить в рамках санкционного исключения.

АЭС "Козлодуй" является единственной атомной электростанцией Болгарии и крупнейшим производителем электроэнергии в стране. На ее долю приходится более трети годового производства электроэнергии.

Исключение коснется и АЭС "Белене"

Отдельно решение распространяется на оборудование недостроенной атомной электростанции "Белене". Болгарская национальная энергетическая компания ЕАД получила возможность объявить государственный тендер и заключить договор с болгарским филиалом российского предприятия "Атомстройэкспорт".

Контракт предусматривает консервацию оборудования, которое было поставлено для первого и второго энергоблоков АЭС "Белене".

Напоминаем, что Россия смогла наладить массовый выпуск реактивных двигателей для беспилотников, несмотря на западные санкционные ограничения. По данным источника в украинской ПВО, для этого российская сторона получила оборудование для 3D-печати турбин, аналогичное тому, которое используется на предприятиях Rolls-Royce.

Благодаря этому себестоимость производства реактивных дронов удалось сократить как минимум вдвое - до 50–70 тысяч долларов за единицу, при этом в дальнейшем она может снизиться еще больше.

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