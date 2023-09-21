Болгария выгнала из страны главу местной РПЦ за его связи с Россией

Отмечается, что к трем иностранным гражданам сроком на пять лет были применены принудительные административные меры в виде "выдворения", "лишения права проживания" и "запрета на въезд в Республику Болгария".

Меры были введены в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария.

Были получены данные о действиях указанных лиц, связанных с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов.

Что известно о Вассиане Змиеве

Священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, настоятель Подворья Московского патриархата в Софии, ранее представитель патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате.

Издание пишет, что ранее Вассиан Змеев входил в число россиян, высланных из Северной Македонии на прошлой неделе. С конца ноября прошлого года патриарх Кирилл неофициально назначил его главой Македонской церкви, одержимой епископами, связанными с коммунизмом, титовизмом и югославскими спецслужбами.

Изгнание российских дипломатов из других стран

Недавно правительство Дании 1 сентября уведомило российского посла Владимира Барбина о том, что штат посольства РФ в Копенгагене должен быть сокращен.

Также Словацкая Республика приняла в четверг, 14 сентября 2023 г., решение о высылке сотрудника Посольства Российской Федерации в стране.