Болгарія вигнала з країни главу місцевої РПЦ за його зв'язки з Росією

Болгарська влада вигнала з країни трьох священників, зокрема главу місцевої Російської православної церкви Вассіана Змеєва.
Про це заявили у Державному агентстві національної безпеки Болгарії (ДАНС), повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 Часа".
Зазначається, що до трьох іноземних громадян строком на п'ять років було застосовано примусові адміністративні заходи у вигляді "видворення", "позбавлення права проживання" і "заборони на в'їзд до Республіки Болгарія".
Заходи було запроваджено у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія.
Було отримано дані про дії зазначених осіб, пов'язані з реалізацією різних елементів гібридної стратегії Російської Федерації щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів.
Священнослужитель Російської православної церкви, архімандрит, настоятель Подвір'я Московського патріархату в Софії, раніше представник патріарха Московського і всієї Русі в Білоруському екзархаті.
Видання пише, що раніше Вассіан Змєєв входив до числа росіян, висланих із Північної Македонії минулого тижня. З кінця листопада минулого року патріарх Кирил неофіційно призначив його главою Македонської церкви, одержимої єпископами, пов'язаними з комунізмом, тітовізмом і югославськими спецслужбами.
Нещодавно уряд Данії 1 вересня повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства РФ у Копенгагені має бути скорочено.
Також Словацька Республіка ухвалила в четвер, 14 вересня 2023 року, рішення про висилку співробітника Посольства Російської Федерації в країні.
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