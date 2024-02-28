Болгария не будет отправлять военных в Украину, но Путин не должен быть спокоен, - глава Минобороны

Болгария не будет отправлять своих военнослужащих в Украину. Однако российский диктатор Владимир Путин не должен быть спокоен из-за этого.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Actualno.

"Мы точно не будем отправлять болгарских солдат в Украину. Этот вопрос в Болгарии не обсуждается", - заявил он.

Министр объяснил, что Кремль чувствует себя вполне комфортно, потому что знает, что Украина не получит военных.

"Путин не должен успокаиваться, потому что он должен знать, что все варианты военной помощи открыты. Есть страны, которые предлагают отправить войска на фронт, но Болгария этого делать не будет", - был непреклонен Тагарев.

В то же время министр не уточнил, какие именно страны готовы отправить военных в Украину.

"Цель - не дать Кремлю ненужного покоя, - отметил Тагарев.

Предыстория

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Подробнее о реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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