Болгария отменила налог на транзит российского газа после угроз Венгрии

Парламент Болгарии поддержал отмену налога на транзит российского газа через свою территорию после угроз Венгрии наложить вето на заявку страны о вступлении в Шенгенскую зону Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на News BG .

По словам болгарского депутата от PP/DB Радослава Рыбарского на сегодняшнем брифинге для СМИ, Национальная ассамблея устранила препятствие для членства страны в Шенгене.

В зале пленарных заседаний также было принято отступление от обложения налогом импорта нефти из России, действие которого начнется с 1 марта 2024 года.

Речь идет об отмене налога в размере 20 левов (около 11 долларов США) за мегаватт-час на российский газ, поступающий из газопровода "Турецкий поток", который направлялся в Венгрию и Сербию.

Решение было принято в парламенте Болгарии после блокировки трибуны депутатской группой "Возрождение" поднятием рук и выступлением депутатов в зале с места

Что предшествовало

На прошлой неделе Будапешт пригрозил Софии наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если страна не отменит транзитную плату за российский газ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снимет вето, как только будет снята плата за транзит.

Отметим, что на фоне продолжающихся усилий государств Западной Европы по перекрытию российского газа, Венгрия получает 4,5 миллиарда кубометров "голубого топлива" в год из РФ в соответствии с соглашением, подписанным в 2021 году.

Мера о налоге на российский газ была одобрена в октябре, она направлена на сокращение прибыли "Газпрома".