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Болгария одобрила выделение Украине более 3 млрд евро помощи от Еврокомиссии

Фото: Парламент Болгарии одобрил выделение Украине помощи (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение с Европейской комиссией о предоставлении Украине микрофинансовой помощи в размере 3,6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

За ратификацию соглашения о помощи Украине проголосовали 116 депутатов, 48 - против, еще 6 - воздержались.

Соглашение предусматривает предоставление Болгарией гарантий на сумму 16 654 646 евро.

Во время сессии звучали противоположные мнения, в частности, заявление лидера партии "Вазраждане" Костадина Костадинова, который раскритиковал выделение средств Украине, выразив обеспокоенность по поводу внутренних приоритетов.

Цель помощи усилить поддержку Украины на фоне текущих вызовов, вызывающих дебаты на политической арене Болгарии.

Помощь Болгарии

Напомним, ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

Мы также писали, что 7 декабря Комитет обороны парламента Болгарии одобрил предоставление Украине неисправных зенитных ракет, а также помощь в подготовке пилотов на F-16.

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