Болгария разблокирует грузовики с агропродукцией из Украины на границе, - Минагрополитики

"С болгарами согласовали разблокировку и разгрузку автомобилей", - заявил Сольский после переговоров с министром сельского хозяйства Болгарии Явором Гечевым.

По его словам, "стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры".

В свою очередь, болгарский министр после переговоров отметил, что 25 апреля в Люксембурге ожидается встреча министров сельского хозяйства стран-членов-ЕС, где может быть согласовано решение, сообщает БТА.

Гечев сказал, что Еврокомиссия предложит пакет мер, в рамках которого будет введен временный запрет на ввоз кукурузы, пшеницы, подсолнечника и сои из Украины до 5 июня.