Болгарія просить виключення з нафтового ембарго ЄС, аналогічного Угорщині та Словаччині
Болгарія може не підтримувати нові санкції Європейського союзу проти Росії, якщо балканська країна не отримає виключення із заборони на покупку російської нафти. Нафта потрібна для НПЗ в Бургасі, який належить російському "Лукойлу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
У неділю уряди Європейського союзу наблизилися до узгодження жорстких санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, але запланували на понеділок додаткові переговори, щоб з'ясувати, як забезпечити, щоб країни, найбільш залежні від російської енергії, могли впоратися з ситуацією.
"Наша позиція гранично ясна. Якщо буде виняток для деяких країн, ми теж хочемо отримати виняток. Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не очікую, що до цього дійду, виходячи з поточних переговорів", - сказав віце-прем'єр Асен Василев
Не мають виходу до моря Угорщина, Словаччина і Чеська Республіка, які сильно залежать від російської нафти, що поставляється по трубопроводах радянської епохи, стикаються з проблемою забезпечення альтернативних джерел і просять про скасування заборони. Болгарія також зажадала виключення.
Європейська комісія в п'ятницю запропонувала внести зміни в спочатку заплановане ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для зміни своїх поставок енергоносіїв, в той час як Болгарії не було запропоновано ніяких поступок, повідомили джерела в ЄС.
Раніше Радослав Рибарскі, голова Комітету національних зборів з енергетики, заявив, що Болгарія хоче дворічної відстрочки, перш ніж приєднатися до ЄС і заборонити імпорт російської нафти.
Він сказав, що до Болгарії слід застосувати ті ж аргументи, що і до Угорщини та Словаччини, оскільки нафтопереробний завод в Бургасі не може працювати повністю без російської нафти.
Очікується, що Європейська комісія дасть відповідь Болгарії до кінця наступного тижня.
Болгарський нафтопереробний завод в місті Бургас на Чорному морі, найбільший нафтопереробний завод на Балканах, належить російській нафтовій корпорації "Лукойл". НПЗ в даний час використовує 50% російської нафти і 50% імпорту з Близького Сходу.
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