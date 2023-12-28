Болгария продлила программу поддержки украинских беженцев: новая дата
Правительство Болгарии 28 декабря продлило срок действия программы гуманитарной помощи украинским беженцам. Украинцы могут пользоваться государственной поддержкой на действующих условиях до 30 апреля 2024 года.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на sofiaglobe.com и news.bg.
Схема гуманитарной помощи предусматривает государственные выплаты местам размещения беженцев из Украины. Это значит, что украинцы и дальше смогут получить бесплатное жилье.
Программу помощи несколько раз меняли и расширяли, и согласно последнему решению правительства, она должна была закончиться 31 декабря 2023 года.
Согласно данным на правительственном портале, в Болгарии остаются 52 125 украинцев с временной защитой, хотя за все время статус получили 171 571 человек. По государственной схеме проживает 6919 беженцев.
Фото: В Болгарии остаются более 50 тысяч украинских беженцев (gettyimages.com)
В то же время, завершается разработка новой программы, в которой определят меры в приоритетных сферах, которые обеспечат возможность жизни и реализации беженцев с соответствующими правами и обязанностями. Отмечается, что будет создана четкая и прозрачная система для перемещенных лиц, которая дасть возможность для более эффективной работы администраций.
Напомним, мы писали, что украинские беженцы продолжают ехать в Европу. Число людей с временной защитой увеличивается во всех странах ЕС, кроме Дании.
Также мы рассказывали, что действие Директивы ЕС о временной защите для украинцев происходит в марте 2025 года. Некоторые страны уже готовят изменения в программах помощи и составляют план действий на будущее.
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