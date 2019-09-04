Болгарія закликала РФ не називати боротьбу СРСР з нацизмом "визволенням" Європи

Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що прихід радянських військ 1944 року приніс їхньому народу окупацію. Так у міністерстві відреагували на російську виставку "75 років звільнення Східної Європи від нацизму", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Болгарії.

У Болгарії порадили Росії не використовувати тезу про "звільнення" країни від німецької окупації.

"Не заперечуючи внеску СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не повинні закривати очі на той факт, що разом з Радянською Армією до народів Центральної та Східної Європи прийшли півстолітні репресії, придушення громадянської самосвідомості, деформований економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів в розвинених європейських країнах", - йдеться у заяві.

У міністерстві заявили, що не мають ніякого відношення до виставки, і порадили російському посольству "не займати позицію в підтримку сумнівної історичної тези ("звільнення"), яка ставить у привілейовану позицію певні кола в країні і є втручанням у внутрішню політику".

"СРСР оголосив війну Болгарії, коли до влади тільки-тільки прийшов новий демократичний уряд, що оголосив про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною. За цим послідувала тимчасова окупація Болгарії СРСР і союзниками, формально керована представниками коаліції, але де-факто здійснювалася виключно за допомогою радянської військової присутності", - йдеться у заяві.

У свою чергу, в РФ заявили що "збентежені" заявою болгарських властей.

"Ця виставка не має нічого спільного з сьогоднішнім болгарським політичним дискурсом або окремими політичними силами, тому ми кілька збентежені тим, що можна робити будь-які офіційні заяви до ознайомлення з самою експозицією", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що розпад СРСР став благом для України.