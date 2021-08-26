Болгарія залучить військових для охорони кордону від нелегалів

"Тиск на болгарському кордоні зростає, що вимагає від уряду дій, і воно це зробить", - сказав Панайотов.

За його словами, залучать військовослужбовців двох бригад Сухопутних військ і Об'єднаного командування спеціальних операцій (СКК).

"Вони будуть охороняти болгарський кордон, оскільки у них є зобов'язання відповідно до закону про оборону і збройні сили Республіки Болгарії", - зазначив Панайотов.

Так, кордон допомагатимуть охороняти від 400 до 700 осіб, в залежності від необхідності, з відповідною технікою.

Відомо, що посилення охорони буде здійснено на кордоні з Грецією та Туреччиною.

У відомстві додають, що незабаром буде виданий наказ міністерства про участь військовослужбовців.