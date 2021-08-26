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Болгарія залучить військових для охорони кордону від нелегалів

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Болгарії Георгій Панайотов заявив, що для охорони державного кордону буде залучено кілька сотень військових. Вони допомагатимуть прикордонникам запобігати можливому проникненню нелегалів до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Болгарії.

"Тиск на болгарському кордоні зростає, що вимагає від уряду дій, і воно це зробить", - сказав Панайотов.

За його словами, залучать військовослужбовців двох бригад Сухопутних військ і Об'єднаного командування спеціальних операцій (СКК).

"Вони будуть охороняти болгарський кордон, оскільки у них є зобов'язання відповідно до закону про оборону і збройні сили Республіки Болгарії", - зазначив Панайотов.

Так, кордон допомагатимуть охороняти від 400 до 700 осіб, в залежності від необхідності, з відповідною технікою.

Відомо, що посилення охорони буде здійснено на кордоні з Грецією та Туреччиною.

У відомстві додають, що незабаром буде виданий наказ міністерства про участь військовослужбовців.

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Болгария