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Болгария присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Фото: Болгария присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Болгария присоединилась к декларации стран "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Благодарен Республике Болгария за решение присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины. Такой шаг Болгарии усиливает нашу общую безопасность в регионе", - заявил он.

Ермак добавил, что присоединение Болгарии к декларации также способствует дальнейшему развитию украинско-болгарского сотрудничества.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

При этом в литовской столице состоялось подписание совместной декларации, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 15 стран, а Офис президента ведет переговоры с США и Великобританией.

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БолгарияВойна России против УкраиныG7