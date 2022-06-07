Болгарія отримала перший танкер з США зі скрапленим газом

Для зливу блакитного палива з корабля буде потрібно близько 18 годин.

У травні стало відомо, що Болгарія отримуватиме постачання скрапленого природного газу з США за цінами нижче "Газпрому" з червня 2022 року.

Раніше інформація про те, що американський скраплений газ надійде на кілька днів раніше терміну, надійшла від віцепрем'єра Асена Васильєва.

До цього прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що необхідно виробити спільну позицію країн Євросоюзу з проблеми закупівель російського природного газу.

Раніше Греція заявила, що запропонує допомога Болгарії після того, як Росія припинила постачання газу. Офіційний представник Греції заявив, що Софія вже замовила деякі партії зрідженого природного газу (СПГ) для доставлення через Грецький термінал.

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