Болгарія підписала декларацію про європерспективу України. Таких країн вже 8

Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, вже вісім країн-учасниць Євросоюзу підтримали вступ Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
За його словами, напередодні на полях Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з болгарським прем'єром.
"З ним він підписав декларацію про підтримку Болгарією про підтримку європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація, тобто практично третина членів ЄС офіційно підтвердили європейську перспективу України", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що у ЄС поки немає дати вступу України, на сьогодні опрацьовується потенціал Угоди про асоціацію.
У числі країн-підписантів декларації також є Словенія, Хорватія, Словаччина та Польща,