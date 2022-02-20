Болгарія підписала декларацію про європерспективу України. Таких країн вже 8

Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, вже вісім країн-учасниць Євросоюзу підтримали вступ Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"З ним він підписав декларацію про підтримку Болгарією про підтримку європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація, тобто практично третина членів ЄС офіційно підтвердили європейську перспективу України", - зазначив Кулеба.

За його словами, напередодні на полях Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з болгарським прем'єром.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що у ЄС поки немає дати вступу України, на сьогодні опрацьовується потенціал Угоди про асоціацію.

У числі країн-підписантів декларації також є Словенія, Хорватія, Словаччина та Польща,