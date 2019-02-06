Болгарія підтримала Гуайдо як лідера Венесуели

Болгарія підтримала позицію ЄС та визнала Гуайдо в.о. президента Венесуели

Правительство Болгарии поддержало позицию партнеров по Европейскому союзу и признало главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности лидера государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Contrapunto.

Отмечается, что в правительстве Болгарии состоялось экстренное заседание Совета безопасности при Кабинете министров в связи с ситуацией в Венесуэле.

"Болгария выражает поддержку партнерам по Европейскому союзу и международному сообществу, которая признала главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства при условии скорейшего проведения в стране демократических выборов и с целью мирного урегулирования кризиса, а также предотвращения гуманитарной катастрофы и чтобы избежать эскалации напряженности и возможного массового насилия в стране", - говорится в сообщении болгарского правительства.

Также Болгария выразила солидарность со всеми гражданами Венесуэлы. Позицию Совета безопасности при Кабинете министров Болгарии поддержали все его члены, кроме представителей президента Николаса Мадуро.

Напомним, Ватикан предложил свое посредничество в урегулировании венесуэльской кризиса, если об этом попросят обе стороны.