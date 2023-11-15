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Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газа

Фото: Болгария начала взимать дополнительный налог с "Газпрома" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Болгария начинает получать доходы от нового налога на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России. Налог, вступивший в силу с середины октября, призван увеличить доходы и ограничить возможности России финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

По словам министра финансов Асена Василева, правительство рассчитывает получить первые ежемесячные поступления в течение следующих 10 дней.

Сможет ли София достичь этих целей, пока неизвестно. Венгрия, которая зависит от российского газа, транзитируемого через Болгарию, заявила, что эта мера является незаконной, и требует, чтобы Европейский Союз провел расследование. Сербия и Северная Македония также выразили обеспокоенность.

Российский энергетический монополист "Газпром" не сообщил, намерен ли он платить, что ставит под сомнение эффективность этой меры.

"Будем надеяться, что это произойдет, - заявил Васильев журналистам на прошлой неделе, говоря о потенциальных выплатах "Газпрома". - Давайте не будем спекулировать".

Транзит газа через Болгарию

В прошлом году Россия отключила газ для внутренних поставок Болгарии после того, как балканская страна отказалась платить за топливо в рублях, чего Москва потребовала после начала войны. Тем не менее, Болгария остается ключевым маршрутом транзита российского газа в регион.

Болгарское продолжение трубопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, которое Россия использует для обхода транзита через Украину, почти полностью занято "Газпромом" по долгосрочному контракту.

https://www.bloomberg.com/

Отказ платить налог, установленный в размере 11 долларов за мегаватт-час, может привести к тому, что Болгария заблокирует или отзовет активы компаний, которые не платят, заявил Василев в прошлом месяце.

Болгария, которая до войны в Украине получала почти весь свой газ из России, теперь удовлетворяет треть своей годовой потребности за счет долгосрочного контракта с азербайджанской SOCAR. Она также получает сжиженный природный газ с терминалов в Греции и Турции. Сербия также работает над соглашением с SOCAR, а также над новым трубопроводом с Болгарией.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия помогают питать военную машину Кремля и не пытаются найти альтернативные источники энергии.

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БолгарияТранзит газа