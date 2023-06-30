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Болгария планирует в ближайшее время отправить Украине военную помощь

Фото: Болгария планирует в ближайшее время отправить Украине военную помощь (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Болгария скоро отправит военную помощь Украине. Пришлет "самые необходимые ресурсы немедленно".

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.com.

"Вскоре начнется процесс отправки военной помощи Украине", - заявил министр добавив, что наши воины получат "самые необходимые ресурсы немедленно".

В частности Тагарев добавил, что Болгария поддержит членство Украины в НАТО после завершения войны против Российской Федерации.

Отвечая на вопрос, существуют ли предложения от Болгарии о предоставлении гарантий безопасности Украине, министр ответил, что "этот вопрос на данный момент не обсуждался".

"Эти переговоры ведутся на двусторонней основе, мы пока не участвовали в этих переговорах и не намерены их вести", - пояснил министр обороны.

Помощь от Болгарии Украине

Недавно Тагарев заявил, что страна стремится усилить поддержку усилий ЕС по поставкам Украине боеприпасов. В частности, страна готова присоединиться к совместным закупкам. Позже премьер-министр Болгарии Николай Денков отметил, что страна должна быть последовательной и выполнять решения, принятые ранее и помогать Украине оружием, а также снарядами.

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