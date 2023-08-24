Болгария передаст Украине 150 тысяч евро: на что пойдут деньги

Отмечается, что такое решение приняло болгарское правительство - оно является "подтверждением последовательной позиции Болгарии в поддержку усилий ЕС и международного сообщества".

Эти средства будут распределены равными частями между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Детским фондом ООН и Международным комитетом Красного креста.

Деньги будут выделены из бюджета развития и гуманитарной помощи болгарского Министерства иностранных дел.

Военная помощь от Болгарии

В июне этого года правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи .

А недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что их страна скоро может приступить к передаче Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов.

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