Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года

Как сообщается, решение поддержали 531 из 679 депутатов Европарламента.

Это завершает процесс вступления Болгарии в еврозону как 21-го члена и получения возможности пользоваться преимуществами общей валюты ЕС, начиная со следующего года.

"С сегодняшнего дня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это стало кульминацией тщательного процесса подготовки Болгарии к вступлению, который включал тщательный анализ и интенсивную подготовку", - заявила министр экономики Дании Стефани Лосе.

Отмечается, что переход на евро открывает новые возможности для Болгарии, ведь общая валюта ЕС будет способствовать более глубокой интеграции страны в европейскую экономику и обеспечит ряд экономических преимуществ.

Одним из важных аспектов этого перехода является установление фиксированного курса болгарского лева к евро на переходный период. Это решение поможет обеспечить плавный переход и избежать финансовых потрясений при замене валюты.