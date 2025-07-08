RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года

Фото: Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 января 2026 года Болгария официально перейдет на евро. Соответствующее решение принял Европейский парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Как сообщается, решение поддержали 531 из 679 депутатов Европарламента.

Это завершает процесс вступления Болгарии в еврозону как 21-го члена и получения возможности пользоваться преимуществами общей валюты ЕС, начиная со следующего года.

"С сегодняшнего дня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это стало кульминацией тщательного процесса подготовки Болгарии к вступлению, который включал тщательный анализ и интенсивную подготовку", - заявила министр экономики Дании Стефани Лосе.

Отмечается, что переход на евро открывает новые возможности для Болгарии, ведь общая валюта ЕС будет способствовать более глубокой интеграции страны в европейскую экономику и обеспечит ряд экономических преимуществ.

Одним из важных аспектов этого перехода является установление фиксированного курса болгарского лева к евро на переходный период. Это решение поможет обеспечить плавный переход и избежать финансовых потрясений при замене валюты.

Напомним, Болгария присоединилась к Европейскому Союзу 1 января 2007 года вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не является членом еврозоны, то есть официально не использует евро как валюту. Валютой страны остается болгарский лев.

Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария соответствует критериям для перехода на евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБолгария