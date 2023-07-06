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Болгария может продать Украине ядерные реакторы российского производства, - WSJ

Фото: Болгария может продать Украине ядерные реакторы российского производства (flickr.com/swiv)
Автор: Сергей Пышкин

Болгария близится к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В соответствии с соглашением, переговоры по которому продолжаются, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской государственной атомной компании "Энергоатом" оборудование с недостроенной атомной электростанции "Белене", стоимость которого составляет не менее 600 млн евро.

Как отмечает издание, это впервые с начала полномасштабного вторжения России, ядерная энергия российского производства будет использована для увеличения производства электроэнергии в Украине.

"Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, которое давно дружит с Москвой, рассматривает эту сделку, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза", - добавляет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Румыния в это время рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

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