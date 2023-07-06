Болгария может продать Украине ядерные реакторы российского производства, - WSJ

Болгария близится к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В соответствии с соглашением, переговоры по которому продолжаются, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской государственной атомной компании "Энергоатом" оборудование с недостроенной атомной электростанции "Белене", стоимость которого составляет не менее 600 млн евро.

Как отмечает издание, это впервые с начала полномасштабного вторжения России, ядерная энергия российского производства будет использована для увеличения производства электроэнергии в Украине.

"Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, которое давно дружит с Москвой, рассматривает эту сделку, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза", - добавляет издание.