Болгария может продать Украине ядерные реакторы российского производства, - WSJ

Болгария близится к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства "Энергоатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В соответствии с соглашением, переговоры по которому продолжаются, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской государственной атомной компании "Энергоатом" оборудование с недостроенной атомной электростанции "Белене", стоимость которого составляет не менее 600 млн евро.
Как отмечает издание, это впервые с начала полномасштабного вторжения России, ядерная энергия российского производства будет использована для увеличения производства электроэнергии в Украине.
"Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, которое давно дружит с Москвой, рассматривает эту сделку, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза", - добавляет издание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Румыния в это время рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
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