Румыния рассматривает возможность передачи Украине части сверхприбыли энергокомпаний

Румыния рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Они получили деньги в результате роста цен после российского вторжения в Украину.

Об этом шла речь во время встречи министр энергетики Украины Германа Галущенко с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

В рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне министры обсудили помощь украинскому энергосектору в восстановлении и восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных в результате российских атак.

"Особое внимание на встрече министры уделили призыву Министерства энергетики Украины к иностранным партнерам поделиться дополнительными доходами, которые энергетические компании получили в результате развязанной Россией войны в Украине, что обусловило существенные скачки цен на энергорынках, а затем - незапланированные доходы их игроков", - говорится в сообщении.

В ответ на это обращение министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Попеску проинформировал украинскую сторону о готовности румынских коллег рассмотреть эту инициативу.

В ходе встречи в Лондоне Герман Галущенко и Луминица Одобеску обсудили пути и направления реализации соответствующих намерений.

Сверхдоходы энергокомпаний

Ранее министр энергетики УкраиныГерман Галущенко заявил, что международные энергетические компании, получившие невероятную прибыль из-за скачков цен во время войны, должны направить часть этих денег на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Украины.

Приведенная Галущенко цифра в 200 млрд долларов часто упоминается как прибыль пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell – в 2022 году.

Первой решением о направлении 10%, или 12 млн евро, сверхприбылей на восстановление Украины приняла международная энергетическая компания Ignitis Group со штаб-квартирой в Вильнюсе (Литва).

По данным Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остается чрезвычайно уязвимой, работая с ограниченным запасом прочности. Ущерб энергосистемы Украины - без учета разрушения Каховской ГЭС - составил более 10 млрд долларов.