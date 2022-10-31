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Болгария является одним из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину, - СМИ

Фото: Болгария является одним из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину (flickr by swiv)
Автор: Иван Носальский

Болгария стала одним из крупнейших "косвенных" поставщиков оружия для Украины с начала полномасштабной войны, она продала рекордное количество оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По данным издания, по состоянию на сегодняшний день Болгария через посредников поставила в Украину оружия и боеприпасов на сумму не менее 1 миллиарда евро.

В Euractiv отмечают, что оружейные предприятия страны производят боеприпасы для советского оружия и другую продукцию на его основе, которая в основном отличается высоким качеством и имеет более высокие цены на международных рынках.

Рекордный экспорт оружия из Болгарии подтверждает и Александр Михайлов, бывший исполнительный директор государственной компании "Кинтекс", через которую осуществляется экспорт оружия.

"Когда происходит международный вооруженный конфликт, всегда увеличивается использование продукции оборонного назначения", - сказал он, напомнив о военных действиях в Сирии, Ливии и Йемене, во время которых экспорт оружия из страны также возрос.

По словам Михайлова, с начала войны в Украине до сегодняшнего дня сумма разрешений на экспорт оружия составила более 2 млрд евро.

Он также добавил, что непрямой экспорт оружия в Украину осуществляется через Польшу и Румынию.

"Очевидно, что объемы экспорта в Польшу значительно выросли", - сказал Михайлов, добавив, что аэропорт Жешув в Польше, который расположен примерно в 70 км от украинской границы, является центральным логистическим узлом.

"Неслучайно США установили в этом аэропорту системы противовоздушной обороны Patriot. За первые 120 дней войны в Украине из болгарских аэропортов в Жешув было осуществлено 60 грузовых рейсов с оружием. Средняя грузоподъемность составляет около 70-80 тонн груза на самолет", - отметил он.

Напомним, ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.

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