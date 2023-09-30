Болгария на два месяца запретила импорт подсолнечника из Украины

"В ходе переговоров министры обсудили технические вопросы экспорта украинской агропродукции в Болгарию", - говорится в сообщении.

Ватев заявил, что правительство Болгарии считает приемлемым план действий Украины, предоставленный Еврокомиссии, по поставкам агропродукции. По его словам, у Болгарии есть свои предложения к предложенному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Речь идет о подсолнечнике. В частности, Болгария запретила импорт этой украинской продукции до конца ноября 2023 года. Что касается экспорта других трех культур, у Болгарии нет возражений.

Министры договорились согласовать технические детали процедуры экспорта агропродукции в Болгарию и обсудить их результаты на следующей встрече первой половины октября.

Зерновой спор

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

Украина в ответ на это подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, чтоУкраина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны. Он также напомнил, что Украина представила свой план разрешения зернового кризиса, поддержанного Еврокомиссия.

Более подробно о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина.

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