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Болгарія вимагатиме від ЄС відкласти ембарго на російську нафту

Фото: міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов (trend az)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов заявив, що його країна вимагатиме від Євросоюзу відстрочити введення ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.

За словами міністра, Болгарія зробить запит на наступному тижні, щоб знайти рішення, які б дозволили уникнути ризиків для роботи нафтопереробних заводів і виробництва.

"Позиція Болгарії щодо нафти зрозуміла - зрештою, ми, безумовно, хочемо відстрочки", - заявив Ніколов.

Він додав, що Болгарія, Греція та Румунія працюватимуть разом, щоб потенційно знизити залежність від природного газу в регіоні.

Нагадаємо, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.

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