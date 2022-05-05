Болгарія вимагатиме від ЄС відкласти ембарго на російську нафту

Міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов заявив, що його країна вимагатиме від Євросоюзу відстрочити введення ембарго на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.
За словами міністра, Болгарія зробить запит на наступному тижні, щоб знайти рішення, які б дозволили уникнути ризиків для роботи нафтопереробних заводів і виробництва.
"Позиція Болгарії щодо нафти зрозуміла - зрештою, ми, безумовно, хочемо відстрочки", - заявив Ніколов.
Він додав, що Болгарія, Греція та Румунія працюватимуть разом, щоб потенційно знизити залежність від природного газу в регіоні.
Нагадаємо, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.