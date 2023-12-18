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Болгария в 2024 году запретит переработку нефти из РФ

Иллюстративное фото: Болгария запретила переработку российской нефти (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Парламент Болгарии принял закон, согласно которому страна прекратит экспорт топлива, произведенного из российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВТА.

Этим решением Болгария досрочно прекратила действие исключения из запрета ЕС по импорту российской нефти. Этот запрет был наложен Европейской комиссией в 2022 году из-за специфического географического положения. Согласно действующему законодательству, исключение должно быть отменено 1 октября 2024 года.

Сообщается, что Национальное таможенное агентство Болгарии должно провести инвентаризацию складов и проверить запасы топлива и сырой нефти до 31 декабря 2023 года. Топливо, которое нельзя будет продавать на рынке страны по этическим соображениям, могут экспортировать в соответствии с процедурой, установленной регламентом ЕС.

Также депутаты поддержали упразднение торгового сбора на импорт и транзит российского природного газа до момента, когда законодательство ЕС не установит положения по определению происхождения природного газа.

Санкции Болгарии против России

В конце сентября болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что должно было поставить страну в один ряд с другими членами ЕС.

Однако Кремль в 2023 году заработал дополнительно 1 млрд. евро после того, как крупнейшая частная нефтяная компания России воспользовалась лазейками в санкционных правилах ЕС с помощью Болгарии.

В ноябре София закрыла эту нефтяную лазейку, позволившую России заработать более 1 млрд евро.

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