У Болгарії заявили про зв'язок між вибухами на складах в Чехії і замахом на бізнесмена Гебрева

За її словами, за останні десять років в Болгарії зафіксували кілька випадків вибухів на складах і виробничих об'єктах заводів, на яких знешкоджували вибухові речовини, а також виробляли зброю і боєприпаси. У чотирьох з цих подій були виявлені подібності.

Прес-секретар прокуратури уточнила, що на деяких складах зберігалася зброя, яка призначалася для Грузії та України.

Зокрема, мова йде про подію, яка сталася в листопаді 2011 року в районі села Дольні Дол. Тоді стався вибух на складі торгової компанії EMKO. В результаті інциденту було знищено велику кількість боєприпасів, що призначалися для Міністерства оборони Грузії.

Крім того, спікер прокуратори нагадала щодо вибуху бази готової продукції ВМЗ-Сопот, який стався в 2015 році поблизу села Іганове, в результаті якого була знищена частина продукції, що належала компанії EMKO.

Також до схожих інцидентів зараховують вибух цеху з виробництва боєприпасів для ВМЗ-Сопот в селі Іганово в 2015 році, а також Вибух на складі капсулів-детонаторів і запальних капсул на заводі "Арсенал-Казанлик" в місті Магліж, який стався в минулому році.

"У розслідуваних випадках відбулася попередня пожежа, і робоча версія полягає в тому, що мета спалаху полягає в тому, щоб люди, що знаходяться поблизу, пішли. Передбачається, що час гасіння пожеж було використано для спрацювання зарядів", - підкреслила прес-секретар прокуратури.

Вона додала, що в жодному з чотирьох випадків не було виявлено конкретної технічної несправності або іншої причини загоряння.

Прес-секретар болгарської прокуратури зазначила, що компанія EMKO, чия продукція була знищена в результаті подій, належала бізнесменові Гебреву і призначалася для експорту в колишні радянські республіки і в Україну.