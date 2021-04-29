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У Болгарії загорівся склад збройового заводу

Автор: Артур Родивилов

У болгарському місті Лясковець загорівся склад збройового заводу "Аркус". Небезпеки вибухів немає.

Про це повідомляє Fakti.

Сигнал про виникнення пожежі надійшов близько 12.40 (збігається з київським часом). Однак зазначається, що загоряння виникло на віддалі від зброї та боєприпасів.

Повідомляється, що люди були евакуйовані, постраждалих в результаті пожежі немає. Загрози навколишнім населеним пунктам також немає, заявило керівництво заводу.

Нагадаємо, 28 квітня прес-секретар болгарської прокуратури Сійка Мілєва повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які сталися в 2011, 2015 і 2020 роках.

Раніше Болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев підтвердив постачання зброї Україні.

Зброя його компанії EMCO зберігалася на складах в Чехії, які були підірвані в 2014 році. Сам Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новачок".

За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.

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