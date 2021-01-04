У Болгарії виявили побічні ефекти вакцини Pfizer

Директор Агентства з лікарських засобів Болгарії Богдан Кирилов заявив, що в країні зафіксували чотири випадки побічних ефектів після початку вакцинації від коронавірусу. Щеплення робили препаратом Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє BNR News.

"Побічні ефекти були легкими та помірними, люди вже відновилися", - сказав Кирилов.

Він також додав, що двоє вакцинованих відчували біль, ще один скаржився на запаморочення, у четвертого злегка підвищилася температура.

Зазначимо, кампанія вакцинації від коронавірусу стартувала в Болгарії 27 грудня. До понеділка були вакциновані майже п'ять тисяч людей - це медики та працівники сфери охорони здоров'я.

Нагадаємо, 2 січня у Фінляндії зафіксували перший випадок побічного ефекту від вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer.

Також РБК-Україна писало, що 31 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Це перша COVID-вакцина, яку схвалила ВООЗ.